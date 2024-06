Morto in incidente in montagna sindaco di La Valle,in Alto Adige

agenzia

Era sul Piz Bernina, nei giorni scorsi altri 2 incidenti mortali

BOLZANO, 28 GIU – È morto per un incidente in montagna il sindaco di La Valle, comune dell’Alto Adige, Angel Miribung. L’incidente – riporta la stampa locale – è avvenuto ieri sul Piz Bernina, in Svizzera, ma le squadre di soccorso sono riuscite a trovare il corpo solo oggi a causa della nebbia. Miribung si trovava in montagna con un amico. A ricordarlo è il vicepresidente della Svp (di cui Miribung faceva parte) Daniel Alfreider. “La nostra comunità ha perso un uomo e un politico che, con il suo profondo senso della giustizia e la sua sensibilità per le persone, ha lavorato instancabilmente per il bene comune”, ha scritto Alfreider sui social. “Mi mancheranno le sue numerabili visite a Bolzano e i nostri incontri a La Val e, soprattutto, la nostra amicizia. Le mie condoglianze alla sua famiglia, a sua moglie, i figli e nipoti. Un forte abbraccio”. Non è il primo incidente mortale in montagna di questi giorni. Mercoledì un turista austriaco di 49 anni ha perso la vita in Val Pusteria mentre stava scalando la Cima della Capra, mentre ieri è stato ritrovato il corpo di un alpinista belga di 56 anni che non aveva fatto rientro da un’escursione sulla Croda del Clivio, sopra Naturno, in Val Venosta.

