Morto in lite tra vicini nel Bellunese, sospetta cardiopatia

L'autopsia ha accertato anche percosse prima del decesso

BELLUNO, 16 GIU – Fabrizio Poncato, 54 anni, morto a Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi (Belluno), dopo una lite con un vicino, soffriva di una cardiopatia, di cui non era a conoscenza. E’ quanto emerso dall’autopsia svolta dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli su disposizione della Procura della Repubblica. Gli accertamenti non sono stati, tuttavia, ancora completati: manca l’esito dell’esame al microscopio del cuore, per stabilire se la colluttazione che ha avuto è stata fatale per provocargli quella crisi cardiaca. A prescindere dall’esito di questo accertamento, è emerso che, ancora prima della crisi cardiaca, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi alla testa, circostanza che sembra collidere con le dichiarazioni del vicino, ora indagato, il quale sostiene che Poncato avesse sbattuto la testa sul muretto in pietra accidentalmente.

