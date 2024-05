Morto in moto a Saint-Pierre, senza patente l’amico alla guida

agenzia

Ipotesi di omicidio stradale, il mezzo era senza assicurazione

AOSTA, 06 MAG – Era condotta da un sedicenne senza patente la moto su cui viaggiava da passeggero Michael Barailler, studente della stessa età morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Saint-Pierre. Il veicolo, che era stato regalato da poco al conducente, era inoltre privo di assicurazione. Il giovane alla guida è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Aosta, che invieranno una prima relazione alla procura dei minori di Torino. Tra le ipotesi di reato al vaglio di chi indaga, c’è quella dell’omicidio stradale. In base a una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente autonomo. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, sulla collina del paese, in località Babelon, lungo una comunale che porta alla strada dei Salassi. La stessa strada regionale dove in molti ieri sono andati a seguire da spettatori due prove speciali del Rally della Valle d’Aosta. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo ed è uscito di strada, finendo in una scarpata. Ad avere la peggio è stato il passeggero: per Michael Barailler non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori, il decesso è stato dichiarato sul posto. Dopo la chiamata alla Centrale unica di soccorso, è intervenuto l’elisoccorso, con il medico del 118 e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

