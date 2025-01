Morto in porto, si indaga su tentativo di depistaggio

agenzia

Un camallo voleva assumersi responsabilità

GENOVA, 03 GEN – La notte in cui è morto il portuale Giovanni Battista Macciò, prima dell’arrivo degli investigatori, qualcuno cercò di depistare le indagini. In particolare un camallo disse che alla guida della ralla che aveva appena travolto il collega nel piazzale del terminal Psa di Pra’ c’era lui e non Patrizio Randazzo. Sul motivo di quelle prime false informazioni sono in corso accertamenti da parte della procura. A fare emergere il particolare inquietante è stato uno dei responsabili del Psa, tra i sette indagati, che ha smascherato il presunto tentativo di depistaggio. Il dipendente del terminal, prima dell’arrivo degli ispettori della Asl 3 e della polizia stradale, ha verificato i registri delle presenze appurando che quella notte in turno alla guida di quel mezzo risultava proprio Randazzo (indagato anche lui e difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi e Federico Ricci) e lo ha fatto notare al diretto interessato. A quel punto agli inquirenti è stata raccontata la verità su chi fosse alla guida del mezzo che ha investito Macciò. Forse, ed è questo l’aspetto che gli inquirenti vogliono capire, qualcuno voleva coprire Randazzo perché sarebbe risultato positivo alle droghe oppure perché c’era stato un litigio qualche giorno prima con il portuale che guidava la seconda ralla e che è rimasto ferito. Quest’ultimo, sentito come testimone nei giorni scorsi, ha spiegato che non c’era stata alcuna lite e che quella manovra veniva fatta abitualmente. La pm ha iscritto nel registro degli indagati oltre all’investitore anche Antonio Benvenuti, console della Culmv (la Compagnia unica lavoratori merci varie) e vertici e membri del Psa. Un atto dovuto per consentire loro di potere partecipare alla perizia sul mezzo con loro consulenti. Per il primo potrebbero esserci profili di omessi controlli sui propri dipendenti mentre per i secondi si potrebbe profilare una omissione dei controlli sullo svolgimento delle manovre nei piazzali del terminal.

