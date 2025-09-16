Morto in strada a Novara, polizia individua un secondo uomo

agenzia

Un altro era stato arrestato dalla polizia a inizio settembre

TORINO, 16 SET – La polizia di Novara ha individuato in città nei giorni scorsi una seconda persona presente con il presunto omicida, già arrestato, sul luogo dove un giovane di 21 anni, di nazionalità marocchina, era stato ucciso in strada a colpi di pistola al torace la notte del 28 agosto. Si tratta di un giovane di 27 anni, domiciliato nel Torinese, che avrebbe accompagnato il presunto omicida all’incontro con quello che poi è diventato la vittima. Dalle immagini delle telecamere, si sarebbe dato alla fuga assieme all’arrestato.

