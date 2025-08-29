Morto l’operaio investito da un cilindro metallico

agenzia

Deceduto all'ospedale di Borgo Trento

VERONA, 29 AGO – È morto dopo 24 ore di agonia l’operaio che martedì pomeriggio era rimasto schiacciato sotto un cilindro d’acciaio alla Ici Caldaie a Campagnola di Zevio (Verona). Troppo gravi i traumi riportati sotto gli 8 quintali della struttura. Come riporta il quotidiano L’Arena, Vladimir Valah, 53 anni, è deceduto all’ospedale di Borgo Trento. Residente a Buttapietra (Verona), originario della Moldavia, l’operaio lascia la moglie e una figlia, un altro figlio era morto in giovane età. Le indagini sulla a tragedia sono affidate agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera.

