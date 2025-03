Morto l’uomo accoltellato in casa da convivente a Treviso

agenzia

Mauro Pereni, 67 anni, spirato durante l'intervento chirurgico

(v.: ‘Accoltellato in casa da convivente…’ delle 9.05) (ANSA) – TREVISO, 17 MAR – E’ morto nel corso dell’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto questa mattina all’ospedale di Treviso l’uomo rimasto gravemente ferito nella serata di ieri, nella sua casa a Preganziol (Treviso), ad opera di una donna convivente, amica della moglie defunta. L’uomo, Mauro Pereni, 67 anni, per cause da accertare era stato raggiunto al torace da un fendente da arma da taglio ed era riuscito a chiamare i soccorsi. La donna, di 56 anni, è stata arrestata per omicidio aggravato dai carabinieri, giunti sul posto.

