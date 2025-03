Morto operaio caduto da impalcatura a Lamezia Terme

agenzia

E' accaduto in una fabbrica di mangimi nella zona industriale

LAMEZIA TERME, 21 MAR – Un operaio di 53 anni, Roberto Falbo, è morto cadendo da un’impalcatura in una fabbrica per la produzione di mangimi a Lamezia Terme. Falbo, che era un dipendente della fabbrica, é deceduto sul colpo ed a nulla sono valsi i soccorsi prestatigli dal personale del 118, intervenuto insieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo sull’incidente per accertare eventuali responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA