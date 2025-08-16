Morto sedicenne in moto, automobilista ai domiciliari

agenzia

L'incidente era avvenuto ieri sera, il giovane è deceduto oggi

VICENZA, 16 AGO – È agli arresti domiciliari l’automobilista 50enne coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 22.00 di Ferragosto ad Arzignano (Vicenza) nel quale sono stati coinvolti tre sedicenni che erano in sella a due moto, dei quali uno è morto stamani a Vicenza. Il passeggero di una delle due ruote, un 16enne residente a Montorso (Vicenza), è deceduto in mattinata all’Ospedale di Vicenza nel reparto terapia intensiva pediatrica, a causa dei traumi subiti. E’ gravissimo anche il conducente, ricoverato anch’egli nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il terzo ragazzo ha riportato delle ferite gravi ma non è in pericolo di vita, ed è ricoverato all’ospedale di Arzignano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, le due moto si sarebbero scontrate contro l’auto, che avrebbe invaso la corsia opposta. Un impatto violentissimo, che ha scagliato i giovani contro il parabrezza della berlina e poi sull’asfalto. Immediata la chiamata al Suem 118. Il personale di soccorso, arrivato con tre ambulanze, e i vigili del fuoco, hanno stabilizzato i feriti che sono stati poi trasportati all’ospedale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA