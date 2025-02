Morto suicida il direttore di Virgin Radio: salta serata di gala a Sanremo

Milano

Alex Benedetti aveva 53 anni. E' stato trovato privo di vita negli uffici di via Turati

E’ morto a Milano, negli uffici di via Turati nel centro di Milano, Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, l’emittente rock del Gruppo RadioMediaset. Secondo quanto si è appreso si è trattato di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia. Benedetti aveva 53 anni e aveva cominciato da giovane come dj per poi assumere incarichi in varie emittenti nazionali e alla fine era giunto a dirigere Virgin Radio.

In segno di lutto per la morte di Alex Benedetti è stata annullata la serata di gala prevista questa sera a Sanremo, che avrebbe dovuto inaugurare le attività di RadioMediaset al Festival. L’evento, a inviti, avrebbe accolto a Villa Nobel gli artisti in gara e i rappresentanti delle case discografiche.

