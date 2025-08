Morto sul ciglio della strada a Pordenone, è stato un pirata

agenzia

E' quanto emerge dall'autopsia che è stata eseguita oggi

PORDENONE, 04 AGO – L’uomo di 45 anni, residente in provincia di Pordenone, che una decina di giorni fa era stato notato privo di conoscenza da alcuni passanti, lungo la strada provinciale Opitergina, in località Vallenoncello, alle porte di Pordenone, e che è morto subito dopo il ricovero all’ospedale, è stato investito da un veicolo pirata. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita questa mattina dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura. La vittima dell’investimento presenta lesioni compatibili con quelle cagionate dall’impatto con un veicolo. Le indagini sono svolte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Si procede per omicidio stradale con fuga del conducente.

