Morto travolto in bici a Monza, trascinato per 500 metri

agenzia

L'autista del camion non si è fermato a prestare soccorso

MONZA, 18 APR – Un uomo di 70 anni è morto oggi a Monza dopo essere stato travolto da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta e trascinato per oltre 500 metri. L’incidente è avvenuto attorno alle 12 in viale Cesare Battisti, a pochi passi dalla Villa Reale. Per l’uomo, nonostante i soccorsi siano arrivati in pochi minuti, non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’autoarticolato c’era un uomo di 48 anni, residente in Brianza, che dopo l’impatto, ha proseguito la marcia sul proprio mezzo in direzione Biassono (Monza). Gli agenti della Polizia Locale lo hanno poi rintracciato grazie ad alcuni testimoni. Sottoposto ad alcoltest, il camionista è risultato negativo, mentre sono in corso altri esami e accertamenti. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

