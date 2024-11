Morto un austriaco travolto ieri da una valanga a Cima Vertana

agenzia

Le sue condizioni erano subito apparse gravi

BOLZANO, 24 NOV – E’ deceduto uno dei due alpinisti austraci, travolti ieri da una valanga a Cima Vertana sul massiccio dell’Ortles durante un’arrampicata sul ghiaccio. Il 33enne era stato recuperato dalla neve dagli uomini del soccorso alpino di Solda con una temperatura corporea di appena 21 gradi. In condizioni disperate era stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano, dove poi è deceduto. E’ invece fuori pericolo, anche se in gravi condizioni, il compagno di cordata 27enne. L’incidente si è verificato a 3.400 metri di quota. I due scalatori sono stati travolti dalla valanga poco prima di arrivare in cima alla parete Nord. Travolti, sono rimasti alla base della parete per un tempo che il più giovane dei due, che ha poi lanciato l’allarme, non ha saputo definire. A meno 10 gradi di temperatura è stato comunque un periodo di tempo troppo lungo per uscirne illesi. I soccorritori li hanno trovati in stato di forte ipotermia. Sono durati a lungo i trattamenti di pronto soccorso che hanno dovuto adottare per poterli trasportare in sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA