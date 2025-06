Morto uno dei 2 ragazzi tuffatisi nel Piave, l’altro salvo

agenzia

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della vittima

TREVISO, 18 GIU – E’ morto uno dei due ragazzi dei quali erano in corso le ricerche da oggi pomeriggio nel Piave, dove si era tuffato con un amico. La vittima è un 21enne di origine equadoregna, residente in provincia di Pordenone, Il secondo giovane si è invece salvato. I vigili del fuoco stanno effettuando il recupero del 21enne deceduto. Le ricerche erano concentrate tra le rive di Fagarè di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Era stata un’amica che era con loro a dare l’allarme dopo non averli visti più riemergere.

