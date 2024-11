Morto uomo accoltellato in un parcheggio

agenzia

Nella zona industriale di Foligno. E' un 50enne italiano

FOLIGNO (PERUGIA), 07 NOV – Un uomo di circa 50 anni è morto a Foligno dopo essere stato accoltellato in un parcheggio della zona industriale di Foligno. Secondo le prime informazioni si tratta di un muratore italiano. A dare l’allarme è stato un passante che lo ha trovato a terra. L’uomo è stato quindi soccorso e trasportato in ospedale dove è morto. Sono in corso indagini per ricostruire quanto successo. Sul posto il pm di turno in coordinamento con il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA