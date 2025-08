Morto Vladimiro Zagrebelsky, malore mentre era in vacanza a Grassoney

il lutto

Aveva 85 anni. E' il fratello di Gustavo

E’ morto a 85 anni il giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo Vladimiro Zagrebelsky, fratello maggiore di Gustavo. Il decesso – secondo quanto si è appreso a seguito di un malore – è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. «Come amministrazione comunale ci uniamo profondamente al cordoglio della famiglia. Siamo profondamente addolorati per questa perdita», dichiara il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod.

