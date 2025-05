Mose:Consorzio Venezia Nuova assolto su responsabilità giuridica

agenzia

Cvn, 'accolta tesi assenza qualsiasi vantaggio per il Consorzio'

VENEZIA, 08 MAG – Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Venezia, Carlotta Franceschetti, ha oggi emesso sentenza di assoluzione nei confronti del Consorzio Venezia Nuova dall’imputazione relativa alla responsabilità delle persone giuridiche, secondo il decreto legislativo 231/2001, in uno dei filoni del processo per lo scandalo Mose. La decisione è giunta al termine del rito abbreviato chiesto dalla difesa del Consorzio, rappresentato dal Commissario Liquidatore Massimo Miani e difeso dagli avvocati Tommaso Guerini di Bologna e Paola Bosio di Venezia. “Il Tribunale – informa una nota del Consorzio – ha accolto la tesi difensiva, riconoscendo ‘la totale assenza di qualsivoglia interesse o vantaggio direttamente riconducibile al Cvn’, elemento essenziale per la configurabilità dell’illecito contestato. La sentenza ha quindi confermato l’estraneità del Consorzio rispetto ai fatti, che sono stati giudicati riferibili esclusivamente alle società consorziate”. La Corte di Cassazione aveva precedentemente stabilito che il Consorzio Venezia Nuova fosse da considerarsi “soggetto danneggiato dai reati commessi dai suoi apicali” nell’ambito della vicenda Mose. Forte soddisfazione viene espressa dai legali del Consorzio.

