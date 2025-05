Moto contro palo dell’illuminazione, un morto e un ferito

agenzia

L'incidente intorno alle ore 2.00 nel padovano

PADOVA, 25 MAG – Un giovane di 22 anni è morto e un altro è gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle ore 2.00 di oggi a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. Alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova è giunta la segnalazione automatica da un’applicazione del cellulare della vittima con l’indicazione dell’incidente nella cittadina padovana. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Limena (Padova). I due giovani, a bordo di una motocicletta si sarebbero schiantati contro un palo dell’illuminazione. Il guidatore è deceduto all’istante, a causa delle lesioni riportate, mentre il passeggero è ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Padova.

