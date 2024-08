Moto fuori strada nel Varesotto, morto 17enne, grave una 16enne

agenzia

Lo schianto nella notte, indaga la Polstrada

VARESE, 26 AGO – Un 17enne è morto e una 16enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Cesare Battisti a Solbiate Olona, in provincia di Varese. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale. Entrambi, secondo la ricostruzione, erano in sella a una moto che si è schiantata contro la recinzione di un cantiere a bordo strada. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. I due ragazzi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Busto Arsizio e Legnano. Il 17enne, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

