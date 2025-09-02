Moto sbandò e lui morì, pm apre inchiesta su radici dei pini

agenzia

Versilia, sindaco farà tagliare le piante. Domani il funerale

LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 02 SET – Lo scooter sbandò, il mezzo finì contro un pino e il conducente, Lorenzo Lorenzini, 52 anni, morì a Lido di Camaiore, in Versilia. Ora, sulla vicenda la procura di Lucca ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per disporre accertamenti, anche tecnici, per capire se l’impatto dello scooter contro il pino sia dovuto effettivamente alle radici delle piante affioranti sull’asfalto di via Vittorio Veneto, sulla strada, tanto da deviare la marcia dei veicoli in particolare di quelli a due ruote. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci ha dichiarato che presto verranno tagliati i pini. Pierucci ha anche espresso il suo cordoglio alla famiglia. Domani pomeriggio alle 15,30, alla Croce Verde di Viareggio, è prevista una cerimonia e l’ultimo saluto al 52enne che è morto mentre stava andando a lavorare come bagnino in uno stabilimento balneare di Lido.

