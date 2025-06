Motociclista muore in scontro con auto, caccia a pirata strada

agenzia

Incidente su litoranea Salento,automobilista non presta soccorso

TRICASE, 01 GIU – Un incidente mortale si è verificato stamattina sulla litoranea che collega Tricase Porto alla marina di Andrano. A perdere la vita un motociclista, Antonio Pecoraro, di 62 anni di Taurisano. Con la sua Ducati in una curva si è scontrato con lo specchietto di una Golf Volkswagen proveniente dal senso opposto ed è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che ora stanno cercando di rintracciare l’automobilista.

