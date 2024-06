Motonave affondata, indagini per accertare le responsabilità

agenzia

Procura affida incarico alla Capitaneria di Porto di Monfalcone

TRIESTE, 14 GIU – La Procura di Gorizia ha dato incarico ai militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvati dal personale degli Uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro, di avviare le necessarie attività di indagine per chiarire l’esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Monfalcone, in merito all’incidente marittimo in cui mercoledì mattina è rimasta coinvolta la motonave Audace mentre navigava al largo di Grado. L’imbarcazione, con a bordo 81 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, aveva lanciato un Sos per rischio affondamento.