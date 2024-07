Mottarone: nessuna decisione gup, vanno modificate accuse

agenzia

Giudice invita pm a riformulare capi imputazione. Rinvio al 12/9

VERBANIA, 23 LUG – La gup di Verbania, Rosa Maria Fornelli oggi non ha preso alcuna decisione in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto persone, tra cui due società, imputate per la tragedia del Mottarone. La giudice ha invitato invece la procura di Verbania a modificare i capi di imputazione, in quanto ritiene vadano escluse l’aggravante dell’antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi, accogliendo le tesi difensive. Per la gup le accuse vanno contestate come disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Ciò potrebbe alleggerire la posizione di alcuni. Si ritorna in aula il prossimo 12 settembre.

