Multe non regolari, undici persone indagate nel Torinese

agenzia

Sono amministratori pubblici e agenti della polizia locale

IVREA, 27 MAR – Undici persone tra dipendenti pubblici, amministratori locali ed appartenenti alla polizia locale risultano indagati dalla procura di Ivrea (Torino) per una serie di reati ricollegabili all’illecita irrogazione di sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada e all’utilizzo dei soldi incassati con le multe nei bilanci comunali, con ingiustificata destinazione di parte dei fondi a favore del personale dei Comuni stessi. Questa mattina i carabinieri delle compagnie di Venaria e Ivrea, i militari della guardia di finanza di Ivrea e gli agenti della polizia locale di Torino hanno eseguito diverse perquisizioni nei comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso. Le indagini riguardano anche la regolarità delle installazioni utilizzate per le multe lungo la viabilità comunale, extracomunale e all’aeroporto di Caselle, adottate dalla polizia locale nel corso dell’attività sul territorio. La procura di Ivrea ha acceso un faro anche sulla conversione di un immobile confiscato nell’ambito di un altro procedimento penale per associazione mafiosa, e destinato oggi a nuova sede della polizia locale di San Francesco al Campo e ad archivio storico comunale. Al vaglio degli inquirenti presunte irregolarità relative alle procedure in tema di appalti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA