Multe per 50mila euro per bici elettriche ‘truccate’ a Bolzano

agenzia

Andavano fino a 40 km/h senza il minimo sforzo muscolare

BOLZANO, 18 GIU – La Polizia municipale di Bolzano, a seguito di numerosi incidenti stradali, ha sequestrato complessivamente 14 biciclette elettriche ‘truccate’ emettendo multe per oltre 50.000 euro. I vigili hanno intensificato i controlli dei cosiddetti “velocipedi a pedalata assistita”, riscontrando numerose irregolarità durante la circolazione degli stessi. In particolare, sono state osservate anomalie legate alla velocità eccessiva e alla capacità di movimento dei veicoli anche in assenza di pedalata da parte del conducente, in violazione della normativa vigente. Dai controlli è emerso che diversi mezzi, pur apparentemente classificabili come biciclette a pedalata assistita, in realtà si configuravano come veri e propri ciclomotori, capaci di raggiungere velocità fino a 40 km/h senza il minimo sforzo muscolare del conducente. Ciò è stato confermato da accertamenti tecnici effettuati anche presso la Motorizzazione provinciale. Le attività di verifica hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, per violazioni quali: guida senza casco, mancanza della patente di guida, assenza di targa e documenti di circolazione. In totale, sono stati sequestrati 15 veicoli, in quanto rientranti nella categoria dei ciclomotori.

