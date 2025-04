Muore a cinque anni, operata di tonsille in Francia

agenzia

Bimba Val di Susa elitrasportata a Torino in arresto cardiaco

TORINO, 11 APR – Una bambina di cinque anni è morta mercoledì sera all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo un’operazione per le tonsille Briançon, in Francia. A Torino era arrivata in arresto cardiaco, in seguito a un’emorragia ed è deceduta poco dopo. La famiglia abita a Caprie, paese di duemila abitanti nella bassa Val di Susa, e la bimba era stata sottoposta all’intervento una decina di giorni fa in Francia, a pochi chilometri dal confine italiano, dove aveva fatto anche le visite di controllo, si legge sui quotidiani la Repubblica e La Stampa. Qualche giorno prima di stare male ci sarebbe stato un problema con uno dei punti di sutura: la famiglia era tornata in ospedale e il punto sarebbe stato aggiunto. La bambina non era ancora rientrata a scuola, ma in paese l’avevano vista passeggiare con la mamma. Mercoledì sera improvvisamente, mentre la famiglia stava andando a letto, la piccola ha avuto un sussulto e ha cominciato a vomitare sangue ed è intervenuto l’elisoccorso che l’ha trasportata al Regina Margherita. La procura di Torino ha ricevuto gli atti dall’ospedale e potrebbe aprire un fascicolo.

