Muore colpito da pezzo schizzato in manovre escavatore

agenzia

Vittima 52enne in un incidente sul lavoro a Montalcino

MONTALCINO (SIENA), 24 GIU – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Montalcino (Siena) per un 52enne residente a Roccastrada (Grosseto). La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma, secondo prime ricostruzioni, l’escavatore che l’uomo stava manovrando avrebbe raccolto un pezzo metallico che, schizzando via, lo avrebbe colpito, uccidendolo subito. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto salvarlo. Sul posto anche i carabinieri. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo viveva a Roccastrada e dal comune maremmano sono arrivate le condoglianze del sindaco Francesco Limatola. “Ogni vita persa sul lavoro è una ferita per l’intera comunità e un monito a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza – si legge in un post – Ci stringiamo con rispetto e commozione alla famiglia, colpita da un dolore così grande, esprimendo tutta la nostra vicinanza e partecipazione al lutto”. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli: “La tutela della vita e della dignità dei lavoratori rimane una priorità assoluta e tragedie come questa o come tutte quelle che continuano purtroppo ad accadere, ci richiamano alla responsabilità collettiva di promuovere una cultura del lavoro sicuro. L’amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della vittima colpita da questa terribile perdita, e si stringe ai colleghi, profondamente scossi per l’accaduto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA