Muore con l’escavatore in un ruscello nel torinese

agenzia

Stava svolgendo lavori di pulizia del terreno da un amico

TORINO, 10 AGO – Un anziano di 74 anni è morto nel Torinese, finendo con l’escavatore in un ruscello. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10, in località Costosa 24, a Cuorgnè, mentre stava svolgendo dei lavori di pulizia del terreno da un amico. Avvicinandosi al bordo del ruscello con l’escavatore, si è ribaltato, rimanendo schiacciato. Soccorso in elicottero, l’anziano è morto durante il trasporto. I carabinieri e lo Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

