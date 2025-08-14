Muore dopo ferita da arma da fuoco, 11 indagati nell’Avellinese

agenzia

Coinvolti medici e moglie della vittima proprietaria dell'arma

AVELLINO, 14 AGO – Undici persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Avellino per la morte di Gerardo Di Pietro, 76 anni, deceduto il nove agosto scorso al “Moscati” di Avellino dopo che si era ferito con un colpo di fucile partito accidentalmente mentre puliva l’arma nella sua abitazione di Morra de Sanctis. Gli indagati, dieci, sono i sanitari degli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi, dove il pensionato venne trasportato il 5 agosto scorso, e del nosocomio avellinese, dove venne trasferito in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Indagata anche la moglie della vittima in quanto proprietaria dell’arma, una doppietta calibro 16. La morte sarebbe stata causata da emorragia interna. Il pm della Procura di Avellino, Antonella Salvatore, ha disposto l’autopsia insieme ad una perizia medico-legale.

