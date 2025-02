Muore il ladro sorpreso dal vigilante che gli ha sparato: per la guardia giurata scatta l’accusa di omicidio

ROMA

Ha sentito dei rumori sospetti mentre rientrava a casa ieri sera, poi ha notato qualcosa di strano nell’appartamento di un vicino. Così la guardia giurata ha controllato meglio e ha sorpreso dei ladri in azione. E’ stata questione di pochi istanti: ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, uno di questi ha ferito alla testa uno dei ladri – 24enne di origini romene – che questa mattina è morto. E’ accaduto in via Cassia, nel quadrante Nord di Roma.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Ma questa mattina come detto il malvivente è morto e per la guardia giurata – 62 anni – è scattata l’accusa di omicidio. Il 62enne, in base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di colpi – alcuni anche mentre i ladri erano in fuga – e uno dei proiettili ha raggiunto alla testa il 24enne morto questa mattina a causa delle ferite.