Muore in un incidente in fabbrica a 17 anni, lavorava in nero

agenzia

Vittima aveva iniziato da poco. Inchiesta con quattro indagati

NOCERA INFERIORE (SALERNO), 17 APR – Impiegato in nero in un’azienda della provincia di Salerno, è stato ucciso da un incidente sul lavoro poco dopo essere entrato in fabbrica. E’ accaduto a un 17enne di origine marocchina, morto – come riferito da alcuni media – la settimana scorsa in ospedale dopo l’infortunio in una ditta che si occupa di lavorazione del legno a Nocera Inferiore. Sul corpo della giovane vittima è stata eseguita l’autopsia: ci sono quattro indagati tra i responsabili dell’azienda, come atto dovuto. La Procura procede per l’ipotesi di omicidio colposo. E sta lavorando con l’obiettivo di ricostruire le ultime ore di vita del minorenne.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA