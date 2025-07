Muore schiacciato dal trattore, vittima trovata 24 ore dopo

agenzia

Incidente nel Trevigiano, allarme della sorella

VALDOBBIADENE, 28 LUG – Un agricoltore di 55 anni di Valdobbiadene (Treviso) è morto schiacciato dal trattore con il quale stava svolgendo dei lavori nella sua vigna a Guia di Valdobbiadene. La morte, secondo una prima ipotesi dei carabinieri, risalirebbe all’altro ieri. Il rinvenimento è stato fatto dalla sorella che non aveva più avuto sue notizie da sabato. Sul posto, ieri notte, oltre all’Arma anche lo Spisal e il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane. L’agricoltore muovendosi tra i filari, è caduto per una decina di metri, rimanendo sotto il mezzo. Dopo che l’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza ne ha constatato il decesso, i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il corpo. La salma è stata quindi imbarellata e trasportata dai soccorritori a spalla per un’ottantina di metri fino alla strada e da lì condotta al carro funebre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA