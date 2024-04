Muore travolto da piccolo trattore mentre lavora a Orvieto

agenzia

L'incidente in un terreno di proprietà della vittima

ORVIETO (TERNI), 23 APR – Un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato travolto da un piccolo trattore da frutteto con il quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, a Orvieto scalo. Il mezzo si è ribaltato per cause in corso d’accertamento. Su quanto accaduto sono in corso verifiche da parte dei carabinieri della locale compagnia. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e vigili del fuoco di Orvieto.

