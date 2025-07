Muore travolto in gondola da vaporetto,risarcimento di 4 milioni

agenzia

Vittima nel 2013 turista tedesco, sentenza Corte appello Venezia

VENEZIA, 19 LUG – La famiglia di un turista tedesco morto a Venezia nel 2013 dopo essere stato travolto, mentre era in gondola, da un vaporetto, si è vista accreditare dalla Corte d’Appello lagunare un risarcimento di 4 milioni di euro, ribaltando così la sentenza di primo grado del 2018. La vittima, il criminologo tedesco Joachim Vogel, il 17 agosto del 2013 in vacanza a Venezia, stava facendo un giro in gondola con i tre figli e la moglie, quando fu travolto, per una manovra errata, di un vaporetto dell’Actv (l’azienda di trasporti pubblici veneziana), per evitare la collisione con altri due mezzi che svolgevano lo stesso servizio. Nell’incidente l’uomo perse la vita nel tentativo di salvare la figlia più piccola. La corte d’Appello ora ha riconosciuto la responsabilità principale all’Actv che dovrà contribuire al risarcimento per il 55%. Il restante 45% è in capo a due gondolieri. Nel processo di primo grado erano stati condannati per omicidio colposo i comandanti dei tre mezzi pubblici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA