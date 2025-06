Murale in carta con Segre e Bruck strappato dal muro a Milano

agenzia

La nuova opera di Palombo è durata solo due ore

MILANO, 05 GIU – Non è durata più di due ore la nuova opera con Liliana Segre ed Edith Bruck realizzata dall’artista aleXsandro Palombo sui muri esterni del Memoriale della Shoah. Il murale in carta dal titolo “Again and Again”, raffigurava Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele, ed è stato completamente strappato dal muro. Palombo ha denunciato la vandalizzazione di diverse opere negli ultimi mesi, dai Simpsons deportati ad Auschwitz, sempre al Memoriale della Shoah, al murales con Segre, Modiano e Bruck fino a quello con Segre e Modiano e all’opera fatta al Consolato dell’Iran di Milano con al centro Ahoo Daryaei.

