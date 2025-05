Muratore morto sul lavoro a Milano, la Procura apre un fascicolo

agenzia

Disposti accertamenti per verificare condizioni sicurezza

MILANO, 06 MAG – La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del muratore di 24 anni precipitato questa mattina da un ponteggio in via Bassini, zona Lambrate, a Milano, mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile. La pm di turno Maria Cristina Ria disporrà poi l’autopsia sulla salma e tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni di sicurezza del lavoratore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA