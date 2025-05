Napoli campione, festa a Castel di Sangro che aspetta il ritiro

agenzia

L'anno scorso arrivati in centomila per allenamenti e amichevoli

CASTEL DI SANGRO, 23 MAG – Festa a Castel di Sangro (L’Aquila) per il Napoli campione d’Italia. Da tre anni la squadra di Conte si allena nello stadio Patini della città abruzzese per il ritiro estivo e stasera neanche la pioggia ha fermato i tifosi esultanti. “L’effetto Abruzzo continua a farsi sentire. Quest’anno Castel di Sangro tornerà ad essere una piccola Napoli con il trofeo che tornerà nel Palazzetto dello Sport. È il secondo scudetto che la squadra vince da quando si allena da noi, oltre alla coppia Italia conquistata alcuni anni fa. Castel di Sangro porta bene. Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di aver portato questi trofei in Abruzzo” ha detto il sindaco, Angelo Caruso. L’anno scorso, nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto Castel di Sangro per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. Un numero più basso dell’anno precedente, quando erano state registrate 140mila presenze proprio per l’effetto Coppa. “Lo stadio Teofilo Patini ha una portata massima di 7.500 persone – ricorda Caruso – Si procederà all’allestimento straordinario del Palasport che servirà eventualmente a esporre la Coppa e a ospitare momenti celebrativi e conferenze. L’effetto Conte sicuramente si è visto”.

