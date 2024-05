Nasce a Brescia villaggio con otto bunker contro minaccia guerre

agenzia

Realizzati a 5 metri di profondità, costano 180mila euro

BRESCIA, 15 MAG – Alloggi impenetrabili a cinque metri di profondità. Veri e propri bunker. Sono quelli che saranno costruiti nei prossimi mesi a Brione, nel Bresciano, nella zona della Franciacorta. La notizia, riportata dal Giornale di Brescia, presenta un progetto su un lotto di 2.700 metri quadri dove verranno realizzati otto bunker di 40 metri quadrati e che saranno venduti a un prezzo base di 180 mila euro con la vendita affidata a Tecnocasa. “Le pareti in cemento armato di ogni rifugio avranno uno spessore di 60 centimetri e le porte blindate anti-esplosione in acciaio e cemento armato peseranno 1.000 chilogrammi saranno rafforzate con valvole antiscoppio collocate vicino all’impianto di filtrazione dell’aria” viene spiegato nel progetto. In ogni bunker potranno vivere fino a cinque persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA