Nasce in Fvg il Registro volontari per tutela ambiente

Assessore Scoccimarro, Giunta ha approvato bozza regolamento

TRIESTE, 30 GIU – Diffusione di informazioni sulla normativa ambientale e la sensibilizzazione della collettività rispetto ai comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell’ambiente, divulgazione di buone pratiche e condotte orientate alla tutela dei beni ambientali, anche attraverso progetti di educazione ambientale. Sono alcuni dei compiti dei volontari per la tutela dell’ambiente per i quali la Giunta del Fvg ha istituito uno specifico Registro regionale approvando un relativo Regolamento. Questo prevede inoltre che il volontario possa contribuire alla raccolta di dati e informazioni al monitoraggio ambientale e partecipare a iniziative di pulizia, per la rimozione di rifiuti sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, specchi lacustri, parchi, boschi e altri terreni. “È un importante miglioramento del quadro regolamentare di quei cittadini che hanno il merito di aver scelto di impegnarsi in forma volontaria per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Uno slancio che le istituzioni hanno il dovere di proteggere e agevolare”, ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha reso nota l’approvazione, in via preliminare, della Giunta della bozza del ‘Regolamento per il Registro regionale dei volontari per tutela ambiente’. Approvata la domanda di iscrizione, il volontario è ammesso ai corsi di formazione organizzati dall’Arpa. Le attività sono svolte in maniera personale, spontanea e gratuita, per fine di solidarietà, senza scopo di lucro, neppure indiretto; non è previsto compenso economico, se non il rimborso delle spese sostenute, che potrà essere riconosciuto dagli enti promotori delle attività.

