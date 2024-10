Nasce un figlio maschio, papà dipinge tutta la casa di azzurro

agenzia

Nel Trevigiano, il nome del neonato cubitale su una parete

FARRA DI SOLIGO (TREVISO), 01 OTT – Per informare i concittadini di essere diventati genitori di un maschietto, una coppia trevigiana ha deciso di dipingere tutta la propria villetta di azzurro. E’ accaduto a Farra di Soligo (Treviso). La scelta, ha spiegato il padre, Federico Lucchetta, sarebbe anche collegata a un’esigenza di artista di “dare più colore alla quotidianità”. Il papà ha scritto pure il nome del neonato, Ettore, in rilievo a caratteri cubitali, con una scritta lunga alcuni metri, su una superficie verticale collocata appositamente a lato dell’abitazione. Non è la prima volta che la famiglia Lucchetta dà “sfogo” alla propria creatività: quando nacque la primogenita, quattro anni fa, all’esterno della stessa abitazione fu collocata la scultura gigante di una cicogna. Un quadro di Lucchetta riempie anche la parete della Sala consiliare del municipio di Farra.

