Nasconde 620mila euro nell’auto, arrestato a Milano

agenzia

E' stato controllato dai motociclisti della Polizia locale

MILANO, 14 APR – In un doppiofondo del bagagliaio della sua auto, una Fiat 500, nascondeva 620mila euro di cui non ha saputo indicare la provenienza. A scoprire il denaro sono stati i motociclisti della Polizia locale di Milano, che hanno fermato l’automobilista, un siriano di 52 anni, in via Pietro Gassendi, alla periferia del capoluogo lombardo. L’uomo, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato segni di nervosismo ed è stato portato alla Centrale della Locale, in via Beccaria. Dal controllo dei documenti è risultato avere precedenti per reati contro la persona. La sorpresa, però, è venuta dal controllo dell’auto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di ricettazione, mentre l’auto è stata sequestrata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA