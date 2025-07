Nascondeva droga in casa in presenza figli minori, arrestato

agenzia

Bloccato dai carabinieri a San Ferdinando, nel Reggino

SAN FERDINANDO, 11 LUG – Nascondeva droga in casa, in posti anche facilmente accessibili, malgrado la presenza dei figli minori. É il motivo per quale i carabinieri hanno arrestato un uomo a San Ferdinando, nel reggino. L’arresto é stato eseguito dai militari della stazione di San Ferdinando, dello squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’unità cinofila di Vibo Valentia addestrata per la localizzazione di droga. L’uomo nascondeva in casa, oltre alla droga, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, anche un consistente quantitativo di munizioni. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di droga, una macchina conta-banconote e un manganello. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA