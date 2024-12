Natale: francobolli per gli auguri , uno con sovrapprezzo

agenzia

Per sostenere rifugiati delle terre del conflitto mediorientale

ROMA, 02 DIC – Oggi sono stati emessi i due tradizionali francobolli per il Natale: quello di contenuto più specificatamente religioso è gravato di un sovraprezzo di 3,75 euro a favore dei rifugiati delle terre del conflitto mediorientale. Il francobollo “laico” è valido per la posta ordinaria spedita in Europa e nel bacino del Mediterraneo, mentre quello “religioso” è valido per la posta ordinaria spedita all’interno dell’Italia, Il francobollo “laico” raffigura Giulio Coniglio, personaggio creato dalla scrittrice Nicoletta Costa, protagonista di molte avventure a fumetti e a cartoni animati, in compagnia dei suoi simpatici amici, Lumaca Laura e Uccellino Nino, circondati da tanti pacchetti regalo natalizi, alcuni a forma di carote. Il francobollo “religioso” mostra la facciata della Basilica della Natività di Betlemme.

