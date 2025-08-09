Natisone, anche vigili del fuoco chiedono il giudizio immediato

agenzia

Altri due indagati rinunciano all'udienza preliminare

UDINE, 09 AGO – Dopo l’infermiere della Sores Fvg, anche due dei tre vigili del fuoco indagati per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla piena improvvisa del Natisone il 31 maggio 2024, hanno chiesto il giudizio immediato, rinunciando all’udienza preliminare in programma il 19 settembre. Lo ha confermato all’ANSA l’avvocato difensore, Stefano Buonocore, che ha anche spiegato il motivo della decisione: “Vogliamo evitare che il tribunale di Udine celebri due volte un processo così complesso; ci preme soprattutto che i testimoni, innanzitutto i famigliari delle vittime, vengano sottoposti due volte a un’attività per loro così logorante come l’esame testimoniale. E’ interesse di tutti che il processo rimanga unito e venga celebrato una volta sola”. Con ogni probabilità, secondo quanto si apprende, entro la prossima settimana anche il terzo vigile del fuoco indagato presenterà medesima istanza: in quel caso, il processo inizierebbe per tutti il 17 novembre.

