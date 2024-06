Natisone guadabile in più punti, a piedi le ricerche di Cristian

agenzia

Operative anche le unità cinofile per cercare il disperso

PREMARIACCO, 05 GIU – Il fiume Natisone, dopo le piene dei giorni scorsi, in cui a Premariacco sono stati travolti i tre ragazzi, ora è addirittura quasi in secca in più punti. Per questa ragione, considerate la difficoltà a navigarlo, nella sesta giornata di ricerche di Cristian Molnar, disperso da venerdì, si stanno privilegiando le pattuglie a piedi lungo l’argine e nella boscaglia attigua, con l’utilizzo di droni. Vigili del fuoco e protezione civile – che riescono agilmente a guadare il corso d’acqua in più punti – sono affiancati da unità cinofile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA