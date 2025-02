Natisone, ragazzi morti per negligenza e imperizia soccorsi

agenzia

Le contestazioni della Procura sulla tragedia del 31 maggio

UDINE, 31 GEN – “I quattro operatori, mediante condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza, hanno cagionato la morte dei tre ragazzi, sorpresi da una piena improvvisa, mentre si trovavano sul greto del fiume Natisone, che li ha trascinati e uccisi per annegamento”. E’ l’accusa – si procede per l’ipotesi di omicidio colposo – che stamani la Procura di Udine ha formalizzato nell’atto di conclusione delle indagini nei confronti di 3 vigili del fuoco di Udine e di un infermiere della Sala operativa sanitaria Fvg, in relazione al dramma dello scorso 31 maggio, in cui morirono due ragazze di 21 e 23 anni e un ragazzo di 25.

