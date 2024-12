Natisone: Salvini, ‘conto che vigili fuoco siano estranei’

agenzia

TRIESTE, 04 DIC – “So l’impegno, la passione e i rischi che quotidianamente corrono migliaia di donne e uomini dei Vigili del Fuoco, per salvare vite. Non entro nel merito di una vicenda drammatica che ha visto alcuni morti, però mi è difficilissimo pensare che qualche vigile del fuoco abbia messo a rischio volontariamente la vita altrui, quindi conto che vengano riconosciuti come estranei a qualsiasi responsabilità nel più breve tempo possibile, perché processare i Vigili del Fuoco mi sembra l’ultima cosa utile da fare per questo Paese”. Lo ha detto oggi a Trieste il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un convegno, sulla tragedia del fiume Natisone, dove lo scorso 31 maggio hanno perso la vita tre ragazzi.

