Natisone: spese difesa 300mila euro, raccolta fondi Vigili fuoco

agenzia

Per i pompieri indagati. Ministero interverrà in secondo momento

TRIESTE, 12 SET – L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Udine – ha promosso una raccolta fondi a sostegno dei tre vigili del fuoco indagati dalla Procura nell’inchiesta aperta per la tragedia del fiume Natisone, in cui morirono i giovani Bianca, Patrizia e Cristian. “Le spese legali e tecniche che i tre vigili e le loro famiglie dovranno affrontare sono stimate in circa 300mila euro – si legge nell’ appello diffuso dall’associazione – costi per i quali non è previsto alcun anticipo da parte del Ministero dell’Interno. Solo a procedimento concluso, sarà possibile un eventuale e parziale rimborso assicurativo, lasciando quindi gran parte dell’onere economico completamente a carico dei diretti interessati”. “È evidente come tre vigili del fuoco, con stipendi ordinari ma responsabilità enormi sulla vita delle persone, non possano sostenere da soli un tale peso senza compromettere gravemente la stabilità delle proprie famiglie – prosegue il comunicato – Per questo, la Sezione di Udine dell’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha deciso di attivarsi confidando nella solidarietà di chi riconosce e sostiene l’impegno quotidiano di chi lavora per la sicurezza di tutti”.

