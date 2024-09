Naufraga barchino davanti a Lampedusa, forse 2 migranti dispersi

agenzia

55 quelli soccorsi, 'sull'imbarcazione eravamo in 57'

LAMPEDUSA, 25 SET – Ci sarebbero due dispersi in mare davanti a Lampedusa. A segnalare l’accaduto i 55 migranti salvati davanti la costa dell’isola che hanno riferito, subito dopo essere stati issati a bordo delle unità di soccorso, che sul natante all’inizio del viaggio erano in 57. Le persone soccorse sono state già sbarcate a molo Favarolo e sono state controllate dai medici che si trovano sulla banchina. Intanto tre motovedette hanno avviato le ricerche nello specchio di mare antistante Capo Ponente. Non c’è certezza che davvero vi siano due persone in mare, ma sono state avviate le ricerche dopo i racconti dei superstiti.

