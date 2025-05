Nave Amerigo Vespucci a Cagliari dal 19 al 22 maggio

agenzia

Il 20 il comandante Giuseppe Lai sarà premiato nella sua Ozieri

CAGLIARI, 16 MAG – La nave Amerigo Vespucci, dopo il successo del tour mondiale, è ora impegnata nel tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 18 tappe e si concluderà a Genova il 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. La 14/ tappa sarà a Cagliari, dal 19 al 22 maggio, nella Banchina Ichnusa. Nave Amerigo Vespucci arriverà a Cagliari nella tarda sera di lunedì dopo aver veleggiato nel Golfo di Cagliari insieme a Luna Rossa, l’imbarcazione vincitrice della Unicredit Youth America’s Cup, e ripartirà dal capoluogo sardo giovedì 22 maggio nelle prime ore del mattino. Al suo arrivo l’Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della Nave scuola della Marina Militare ci saranno anche la Banda musicale della Brigata “Sassari” e la Fanfara dell’Accademia Livorno, che si esibirà anche a favore del pubblico nel corso delle giornate di sosta. L’iniziativa del tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del tour mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Martedì 20 maggio, alle 9, al Teatro “Oriana Fallaci” di Ozieri, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci, ozierese di nascita, riceverà il “Premio Lions Ozieri alla cultura e impegno sociale” che ogni anno dal 1982, viene assegnato dal Premio Logudoro insieme al Lions Club Ozieri a personalità che si sono distinte in questi campi.

